Kota Ibushi da detalles de su contrato con AEW

Kota Ibushi, uno de los mejores luchadores que ha dado Japón en las últimas décadas, se decidió por fin este año en explorar el mundo de AEW, y ha tenido desde julio a la fecha tres combates para la empresa de Tony Khan. El primero, en Blood and Guts 2023, en donde hizo equipo con The Elite para vencer al Blackpool Combat Club.

Luego, The Golden Elite fue derrotado por el BULLET CLUB Gold y el tercer combate tuvo lugar el pasado primero de octubre en el PPV AEW WrestleDream, en donde junto a su gran amigo, Kenny Omega, y Chris Jericho, vencieron a la Familia Don Callis, conformada por Konosuke Takeshita, Sammy Guevara y Will Ospreay.

► Así es el contrato de Kota Ibushi con AEW

Recientemente, Ibushi fue entrevistado por Yumehito Imanari para su canal de YouTube, y allí confirmó que firmó un contrato con AEW, por lo que se le verá más a menudo luchando en la empresa estadounidense.

La gran exestrella de NJPW dio detalles de lo que es su acuerdo contractual. Estas fueron sus palabras:

«Estoy radicado en Japón y viajaré a Estados Unidos para las luchas. Básicamente, me encuentro en Japón, trabajo en Japón y estaré activo luchando en Japón. También seré libre de luchar aquí. Mi contrato con AEW me permite aparecer en otras empresas de lucha.

«Solicité reducir un poco más la cantidad de combates que tengo que realizar por contrato con AEW, porque si participo en demasiados, mis actividades en Japón se verán limitadas. Cuando planteé esto, AEW respondió que estaba bien, también. Es el mejor acuerdo».

Eso sí, Ibushi no reveló si existe una lista de compañías en las que no puede trabajar. Pero lo más seguro podría ser que su acuerdo en Estados Unidos con AEW, no le permita volver a luchar con WWE.