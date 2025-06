Kosei Fujita debutará en DDT

El flamante vencedor del torneo «Best of the Super Jr. 32«, Kosei Fujita, hará su debut en la empresa DDT Pro Wrestling.

► Kosei Fujita se presenta en DDT por primera vez

Esta noticia fue dada a conocer por el presidente de CyberFight, Sanshiro Takagi mediante un anuncio que difundió en redes sociales intantes después de que concluyera el BOSJ 32. Fujita, también miembro de la facción TMDK, se presentará por pirmera vez en DDT el 13 de julio, participando en la función que se celebrará en el Tokyo Korakuen Hall.

En dicho evento, Kosei Fujita intervendrá en una lucha de parejas, donde hará equipo con Takeshi Masada, con quien lo une una gran amistad, aunque nunca antes habían coincidido sobre un ring. Ellos enfrentarán a To-y y Yuya Koroku, dos de las jóvenes promesas de DDT.

El cartel va como sigue:

DDT “ROCK IN RING 2025 ~PLAY THE STRIKES, SHOUT THE CHEERS”, 13/07/2025

Tokyo Korakuen Hall

1. Special Tag Match: Kosei Fujita y Takeshi Masada vs To-y y Yuya Koroku

2. DDT Universal Title: Minoru Suzuki (c) vs Shinya Aoki