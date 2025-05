Las súper estrellas japonesas de All Elite Wrestling, Konoskue Takeshita y Yuka Sakazaki, dieron a conocer en redes sociales que han contraído matrimonio.

Konoskue Takeshita, luchador activo en las empresas DDT Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling y AEW en los Estados Unidos, fue el primero en anunciar que se había casado con la luchadora profesional Yuka Sakazaki.

Mediante una publicación de Instagram, Takeshita comunicó:

Me gustaría presentarles a mi familia. Pronto cumpliré 30 años. Intento cada día convertirme en un adulto más respetable, pero todavía hay muchas cosas que no puedo hacer. Soy una persona tan inmadura que sería más fácil enumerar 100 cosas que no puedo hacer que 10 que sí puedo.

Mi esposa Yuka me ayuda con esas 100 cosas todos los días sin pensarlo dos veces, y en lugar de presionarme, incluso me anima. Siempre está a mi lado, compartiendo mis momentos felices y tristes. Y como vivíamos juntos en Estados Unidos, incluso llegamos a tener un perro.

Quizás presentían algo al vernos juntos. Nuestro goldendoodle, Kenshiro, se supone que es un perro miniatura, pero cada vez está más grande. Seguiré trabajando duro para que Yuka y Kenshiro puedan vivir felices todos los días. Esto es lo que queríamos anunciarles.

Seguiré haciendo lo mejor que pueda para luchar cada combate en el ring con cuidado, así que espero que sigan apoyándome.