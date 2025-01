El espectacular luchador japonés Konosuke Takeshita anunció que se ha unido a New Japan Pro Wrestling.

► Konosuke Takeshita se unió a NJPW

Esto sucedió en la conferencia en backstage luego de su participación en Wrestle Dynasty, evento donde hizo una brillante defensa de los Campeonato de Peso Abierto NEVER y el Campeonato Internacional AEW tras doblegar a Tomohiro Ishii.

Los primeros días del mes de enero resultaron muy intensos para Takeshita, ya que el día 3 participó en el evento de apertura de DDT. Para el día 4, en Wrestle Kingdom 19, expuso su título de AEW en una doble lucha de campeonato, donde se impuso a Shingo Takagi para quitarle el cetro NEVER y al día siguiente, hizo la defensa de ambos títulos.

Takeshita declaró que se encontraba contento por los resultados obtenidos, pero que tenía una noticia que alegraría a los aficionados.

Actualmente pertenezco a dos organizaciones, DDT y AEW, pero de ahora en adelante estaré afiliado a tres empresa, incluida New Japan Pro Wrestling. ¿Por qué elegí este camino? Como siempre he dicho, unificaré el mundo de la lucha libre profesional. La unificación mundial es algo que sólo yo puedo hacer. Voy a caminar por un camino que nadie ha recorrido antes, así que síganme en silencio.

Instantes después nominó a KUSHIDA como siguiente retados al Campeonato de Peso Abierto NEVER, para enfrentarlo en «Battle in the Valley» en San José, California.

Cuando ya estaba por retirarse, llegó Oleg Boltin quien lo encaró. Tras un breve intercambio de palabras, ambos quedaron de volver a verse en Japón, para disputarse el cetro NEVER.