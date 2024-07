El cada vez más grande luchador de AEW Konosuke Takeshita ambiciona también en NJPW, donde participará en el torneo G1 Climax 34 que otorgará a su ganador una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la IWGP, hoy en manos de Tetsuya Naito, en Wrestle Kingdom 18. Será la primera vez de «The Alpha» en esta prestigiosa competencia pero no entrará a ella con timidez sino con toda la confianza del mundo, como deja ver a Tokyo Sports.

► Konosuke Takeshita quiere el título mundial IWGP

«Este es mi tercer año en los EE. UU., y estoy ganando reconocimiento en el mundo de la lucha libre profesional en general. Me pregunto si el resto del grupo demográfico no apreciado son los fanáticos de New Japan Pro-Wrestling. Tenía la sensación de que estaba realmente acercándome a mi mejor momento físico y mental, así que el momento era bueno (para entrar al torneo).

«Mi impresión fue que había muchos luchadores jóvenes, y realmente sentí que este era el G1 Climax de una nueva era. Sentí objetivamente que habría comparaciones entre los luchadores de la misma generación, incluyendo a Yota Tsuji, Ren Narita, Yuya Uemura y Shota Umino de otro bloque. Al menos durante los próximos 10 años, esta generación hará que el mundo de la lucha libre sea emocionante, y creo que será una oportunidad para demostrar que soy, con mucho, el líder de esta generación.

«Creo que es inútil pasar a otra organización a menos que estés apuntando al cinturón de campeonato allí. Pensé que las cuatro letras ‘IWGP’ eran un buen título para tener desde que tuve una lucha con [Jon] Moxley en el Eliminator Match. Como un hombre que ha sido fanático de la lucha libre en Japón durante muchos años, sentí que no podía ignorar esto, así que definitivamente apuntaré al cinturón con el nombre IWGP«.