El luchador de AEW «The Alpha» Konosuke Takeshita explica por qué necesita ganar el prestigioso torneo de NJPW G1 Climax en su presente edición 34 durante una reciente entrevista con Tokyo Sports mientras se prepara para enfrentar a Oleg Boltin en la Noche 14 el 10 de agosto. Con 8 puntos en estos momentos, podría considerarse que el integrante de la Don Callis Family es uno de los mejores del Bloque B, que está liderado por «The Hawaiian Juggernaut» Jeff Cobb con 10.

Embed from Getty Images

► Konosuke Takeshita busca el siguiente nivel

«¿No es él (Shinsuke Nakamura) el mejor de los mejores como jugador japonés? En términos de logros e influencia. Probablemente soy el más cercano a él como luchador japonés, y me he reunido y hablado con él muchas veces, y me ha dicho, ‘El futuro es Take-chan’. Es una carga pesada de llevar, pero más que nada, es mi confianza. A menudo me dicen, ‘Hazlo por ti mismo,’ y ‘No seas amable.’ Siempre tengo eso en mente cuando lucho. Por eso no puedo tener ni un solo combate a medias o tibio en este torneo oficial G1. Los mentores me están observando. Creo que mi mentor no estaría feliz de verme ganar, sino que diría, ‘Te mereces ganar’. Ellos dirían, ‘Te mereces ganar.’ Para estar al mismo nivel que mi mentor algún día, absolutamente tengo que pasar por el G1. Iré allí sin dudarlo.»

El hoy luchador de WWE Shinsuke Nakamura participó en varias ocasiones en el G1 Climax de NJPW y salió victorioso en la edición de 2011 derrotando en la final a Tetsuya Naito, el actual Campeón Mundial de Peso Completo de la IWGP.

Embed from Getty Images

¿Qué opinas de Konosuke Takeshita?