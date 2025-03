El Consejo Mundial de Lucha Libre arrancó con gran actividad tanto a nivel local como internacionalmente, además de la presencia de estrellas foráneas que engalanaron las funciones en sus diferentes sedes, todo ello reseñado en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Con gran éxito se presentó la súper estrella de NJPW, AEW y DDT, Konosuke Takeshita, quien expuso el Campeonato de Peso Abierto NEVER, por primera vez en México. Sin duda alguna, Ángel de Oro fue la mejor elección como retador mostrándose aguerrido y peligroso.

Viva Van y Johnnie Robbie de NJPW STRONG retornaron a nuestro país para una mini gira, enfrentando a lo mejor de las Amazonas del Ring.

Lluvia y Tabata se encuentran en Japón, se presentaron en «Lucha Fiesta 2»; además de dos participaciones especiales con Stardom. Lluvia recuperó el Campeonato Femenino Japón CMLL, conviritiéndose en la cuarta monarca, segunda mexicana en tener este cinturón.

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 28/febrero/2025

India Sioux fue despojada de su máscara por Sanely, que fue descalificada junto a Zeuxis en la batalla femenil de la noche.

La CDMX logró la victoria, cuando Péndulo le otorgó el bicampeonato a la capital de la República Mexicana en el Torneo de Escuelas 2025, a pesar del gran esfuerzo que hicieron los representantes de Querétaro y Puebla.

En el turno estelar se dio la gran presentación de Konosuke Takeshita quien puso punto final al encuentro y logró una exitosa defensa del Campeonato de Peso Abierto NEVER derrotando a Ángel de Oro. Éste sufrió un corte grave en uno de sus dedos al principio del combate, sangrando durante la mayor parte del mismo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dulce Gardenia, Espíritu Negro, Rey Cometa vencieron a Barboza, El Coyote, Espanto Jr. (8:40)

2) Relevos Increíbles: India Sioux y Persephone vencieron a Sanely y Zeuxis (11:50) por descalificación.

3) Difunto, Hijo del Villano III, Rocky Romero vencieron a Blue Panther, Capitán Suicida, Flip Gordon (11:50).

4) Torneo de Escuelas 2025 – Gran Final: Alexius, Fury Boy, Péndulo, Poseidón, Troyano vencieron a Atómico Jr. (Querétaro), Galáctico Dragón (Querétaro), Kastigador Jr. (Querétaro), Samuray Azteca (Querétaro), Vengador (Querétaro) y a Astro (Puebla), Blue Shark (Puebla), Dreyko (Puebla), El Vigia, Tiger Boy (Puebla). Orden de eliminación: Galactico Dragon (via Alexius, 17:00), Astro (Pendulo, 18:10), Atomico Jr. (Blue Shark, 20:21), Troyano (Vigia, 23:27), Tiger Boy (25:20, Samuray Azteca), Alexius (Kastigador Jr. (26:22), Dreyko (Samuray Azteca, 29:23), Samuray Azteca (30:58, Fury Boy), Vigia (32:39, Poseidon), Vengador (Blue Shark, 35:10), Fury Boy (Kastigador, 36:13), Blue Shark (Poseidon, 38:28), Poseidon (Kastigador, 39:32), Kastigador (Péndulo, 45:10) quedando Péndulo y el equipo Ciudad de Mexico como ganadores.

5) Campeonato de Peso Abierto NEVER: Konosuke Takeshita © venció a Ángel de Oro (17:43) defendiendo el título.

• Sábado de Arena Coliseo – 01/marzo/2025

Viva Van y Johnnie Robbie se mostraron arrasadoras y en un duelo en relevos increíbles derrotaron a Reyna Isis y La Jarochita.

Victoria para los rudos cuando Difunto y el Hijo del Villano III dieron cuenta de los colosales Volcano y Blue Panther Jr. en el choque semifinal de la noche.

En la gran estelar del Sábado de Coliseo un encuentro estelar donde Blue Panther, Flip Gordon y Star Jr. superaron a Stuka Jr., Gran Guerrero y Crixus

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Full Metal y Pequeño Polvora (12:20)

2) Astral, Eléctrico, Oro Jr. vencieron a Enfermero Jr., Hunter, Inquisidor (15:33)

3) Alom, Infarto, Kráneo vencieron a Dragón de Fuego, Fuego, Volcano (16:06)

4) Johnnie Robbie y Viva Van vencieron a La Jarochita y Reyna Isis (11:24)

5) Difunto y Hijo del Villano III vencieron a Blue Panther Jr. y Volcano (10:16). Hijo del Blue Panther injuried his right knee walking to the ring before the match. Volcano hurried out to replace him.

6) Blue Panther, Flip Gordon, Star Jr. vencieron a Crixus, Gran Guerrero, Stuka Jr. (12:19).

• Domingo Familiar de Arena México – 02/marzo/2025

La representantes de NJPW Strong obtuvieron su segunda victoria al hilo. Viva Van y Johnnie Robbie superaron a Skadi y Princesa Sugehit en un choque internacional de Amazonas.

Xelhua retornó a la capital del país con una victoria en un Match Relámpago ante El Cobarde echando mano de su técnica depurada.

Comenzaron los problemas entre Los Depredadores, cuando Magia Blanca y Rugido discutieron tras llevarse la derrota junto a Vegas Depredador ante Max Star, Futuro y Valiente Jr.

Ángel de Oro dio cuenta de Averno, mientras Niebla Roja venció a Mephisto. Los Hermanos Chávez triunfaron en la batalla semifinal y demostraron su poderío como dupla.

Soberano Jr. venció a Templario en duelo de capitanes y junto a Hechicero y Volador Jr. sellaron la victoria ante El Guerrero León, Star Jr. y Neón.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Rostro de Acero

2) Johnnie Robbie y Viva Van vencieron a Princesa Sugehit y Skadi

3) Match Relámpago: Xelhua venció a El Cobarde

4) Futuro, Max Star, Valiente Jr. vencieron a Magia Blanca, Rugido, Vegas Depredador

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Averno y Mephisto

6) Hechicero, Soberano Jr., Volador Jr. vencieron a Neón, Star Jr., Templario

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 03/marzo/2025

India Sioux y Princesa Sugehit frenaron la racha de victorias de Viva Van y Johnnie Robbie propinándoles la derrota en El Templo del Dolor.

Con una llave en conjunto, Xelhua y Stigma hicieron sentir La Fuerza Poblana dando cuenta de La Ola Negra.

Recurriendo a su técnica depurada, Guerrero Maya Jr. se alzó con la victoria y retuvo por séptima vez el Campeonato Nacional de Peso Medio ante Dragón Rojo Jr.

Volador Jr. y Hechicero con problemas, lo que Templario y Dragón Legendario aprovecharon y se apuntaron el triunfo en la estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astral, Eléctrico, Meyer vencieron a Disturbio, Dreyko, Multy

2) Capitán Suicida, Futuro, Max Star vencieron a Perverso, Prayer, Vegas Depredador

3) India Sioux y Princesa Sugehit vencieron a Johnnie Robbie y Viva Van

4) Fuego, Stigma, Xelhua vencieron a Dark Magic, Espanto Jr., Raider

5) Campeonato Nacional de Peso Medio: Guerrero Maya Jr. © venció a Dragón Rojo Jr. defendiendo el título.

6) Dragón Legendario, Esfinge, Templario vencieron a Hechicero, Volador Jr., Zandokan Jr.

• Martes de Arena México – 04/marzo/2025

El Valiente conenctó un faul a Zandokan Jr. sin importarle ser descalificado en un intenso Match Relámpago rumbo a Homenaje a 2 Leyendas.

Star Jr. y Esfinge fueron sorprendidos por la cuenta de los 20 segundos fuera del ring y su Match Relámpago terminó en un empate.

La batalla estelar del Martes de Arena México quedó definida a favor de Místico, Neón y Templario ante Los Depredadores (Volador Jr., Rugido y Magia Blanca). Tras haber perdido en dos caídas al hilo, Rugido arremetió en contra de Magia Blanca y aunque Volador Jr. en un principio Intentó poner paz, todo parece indicar que ha decidido expulsar a Magia Blanca de Los Depredadores.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Full Metal y Mercurio vencieron a Galaxy y Kaligua (8:18)

2) Disturbio y Robin vencieron a Astral y Diamond (15:51).

3) Fury Boy, Vengador, Vigia vencieron a Buffon, Prince Drago, Troglodita (15:06).

4) Match Relámpago: Zandokan Jr. venció a Valiente (6:57) por descalificación.

5) Match Relámpago: Star Jr. vs Esfinge (9:58) finalizó en empate por doble conteo fuera.

6) Místico, Neón, Templario vencieron a Magia Blanca, Rugido, Volador Jr. (9:59).

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 04/marzo/2024

Las Amazonas hicieron vibrar el ring cuando Zeuxis y Sanely se llevaron el evento especial CMLL vs NJPW STRONG al someter a Viva Van y Johnnie Robbie en relevos sencillos.

La Fuerza Tapatía (Star Black, Explosivo y Fugaz) obtuvieron el triunfo por descalificación de la tercia de Crixus quien estuvo respaldado por los rudos Leo y Gallero, este último despojando de la máscara a Star Black.

Fantástico y Adenalina se elevaron con la corona en el Torneo Cuadrangular de Talentos en Parejas cuando Fantástico dominó a Blue Panther en la final. En el torneo participaron Blue Panther Jr., Arlequín, Draego, Persa y Halcón Negro Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Ángel Del Bien y Lince Del Bajío vencieron a Black Boy e Infierno por DQ

2) Cris Skin, Guerrero de la Muerte, Omar Brunetti vencieron a Diabólico Jr. (Laguna), Rey Insólito, Viento Negro (Laguna)

3) Ángel Rebelde, Optimus, Trono vencieron a Bestia Negra, Ráfaga, Vaquero Jr.

4) Sanely y Zeuxis vencieron a Johnnie Robbie y Viva Van

5) Crixus, El Gallero, Leo vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black por DQ

6) Adrenalina y Fantástico vencieron a Blue Panther e Hijo de Blue Panther, a Arlequín y Halcón Negro Jr. y a Draego y Persa

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 07/marzo/2025

– Sábado de Arena Coliseo – 08/marzo/2025

– Domingo Familiar de Arena México – 09/marzo/2025

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 10/marzo/2025

– Martes de Arena México – 11/marzo/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 11/marzo/2025