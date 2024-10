Konosuke Takeshita es inevitable: «Estoy cansado»

El manager de AEW «The Invisible Hand» Don Callis lanza una advertencia a «Where The Best Wrestle» por su cliente «The Alpha» Konosuke Takeshita, el actual Campeón Internacional.

► «Konosuke Takeshita es inevitable»

«Me estoy cansando de que los luchadores eviten lo inevitable, de que tengan suerte contra el mejor atleta en la historia de All Elite Wrestling, ‘El Alpha’ Konosuke Takeshita. Pero está bien, está bien que nos molestemos por ello. ¿Quieres saber por qué? Porque este tipo de talento, este talento único en una generación, es inevitable. Es inevitable que él le gane a todos. Es inevitable que haga lo que quiera. Dicen que hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Voy a corregirte. Voy a reescribir la historia como lo he estado haciendo siempre con este tipo. Hay tres cosas. La muerte, los impuestos y ‘El Alpha’ dominando All Elite Wrestling”, comenta Callis en un video exclusivo para las redes All Elite.

► El vestuario de AEW

Así mismo, en una reciente entrevista en Busted Open Radio, el veterano elogia el estado actual del vestuario:

“Obviamente, es un momento emocionante para AEW. Habiendo trabajado en cada vestuario de lucha, en cada uno que tiene importancia, con la excepción de WCW, donde fui contratado pero el acuerdo de Fusient no se concretó… este es el mejor vestuario en el que he estado. La gente está emocionada de venir a trabajar, y de hecho, por primera vez, tal vez en mi vida, realmente disfruto venir a trabajar. Porque disfruto hacer miserable a la gente.»

Volviendo a Takeshita, acaba de defender el título contra Josh Alexander en el capítulo dos de MLP Forged In Excellence después de que en el capítulo uno venciera a Mike Bailey.

Konosuke Takeshita vs Speedball Mike Bailey [Maple Leaf Pro , 10.19.2024] 🎧: RIP (Lucki) pic.twitter.com/WWpL1Pbhfk — Q. (@PHOENIXSPLAASH) October 20, 2024