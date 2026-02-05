Konosuke Takeshita lidera a Don Callis Family y derrota a los Death Riders

Los Death Riders —Jon Moxley, PAC y Daniel García— se midieron ante Don Callis Family, representada por Konosuke Takeshita, Josh Alexander y El Clon, en un choque que como era de esperarse no fue nada sencillo.

El combate arrancó con un intercambio sólido entre García y Alexander, pero pronto la lucha se transformó en una guerra de relevos. PAC mostró su agilidad ante El Clon, mientras Moxley y Takeshita protagonizaron uno de los careos más explosivos de la contienda, desatando un caos momentáneo con los seis hombres dentro del ring.

Don Callis Family apostó por el trabajo en equipo para aislar a PAC durante varios minutos, castigándolo con relevos rápidos y distracciones al árbitro. Sin embargo, el británico resistió lo suficiente para dar entrada a Moxley, quien regresó con violencia para equilibrar las acciones.

El duelo entre Moxley y Takeshita elevó la intensidad del combate, con ambos respondiendo a base de suplex y ataques poderosos. Cuando parecía que Death Riders tomaba el control, Alexander intervino para evitar la caída de su compañero, manteniendo con vida a su equipo.

► Momentos claves

En la recta final, García intentó cambiar la historia con el Domador de Dragones, pero la intervención de sus rivales rompió la llave. Takeshita retomó el mando y, tras conectar primero un Power Drive Knee que no fue suficiente, sentenció la lucha con un devastador Raging Fire para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria refuerza la posición de Don Callis Family como una de las facciones más peligrosas de AEW y, especialmente, impulsa la candidatura de Takeshita a escenarios mayores.

Para Death Riders, la derrota podría escalar la rivalidad, sobre todo con Moxley aún como Campeón Continental y con cuentas pendientes tras esta confrontación.