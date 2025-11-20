Konosuke Takeshita: del exilio a la cima del mundo

El luchador de AEW y actual Campeón Mundial de Peso Completo IWGP «The Alpha» Konosuke Takeshita habla de una variedad de temas de interés para cualquier fan. Lo hace durante una reciente entrevista con Ryōgo Hashiba.

► En palabras de Konosuke Takeshita

Su partida a EE. UU. y el “reinicio” de su carrera

“En primavera de 2022 me fui a Estados Unidos. Aunque el público empezaba a volver, durante la pandemia todavía solo podíamos tener aplausos sin voces. Fue un período en el que mi forma de ver la lucha libre se refinó mucho. Teníamos ganas de animar a la gente, pero más importante era mostrar en el ring lo que nosotros queríamos crear. Estados Unidos recuperó el entretenimiento más rápido, y cuando vi ese ambiente pensé: ‘No sé cuántos años más lucharé, pero si voy a ir a América, es ahora’. Desde ese momento empecé a pensar cómo hacerlo.”

“Consulté con Sanshiro Takagi. Ya cumplía 10 años como luchador y le dije: ‘Llevo 10 años, quiero irme a América’. Él no dijo nada negativo, simplemente me dio permiso. Después contacté por primera vez en años a Kenny Omega, que es prácticamente mi maestro. Le pedí si podía luchar aunque fuese un dark match en AEW. Él habló con la empresa y me dijo: ‘Un combate en TV de entrada es imposible, pero si te vale un dark match, inténtalo’. Eso me empujó a tomar la decisión.”

Empezar desde abajo en AEW y la experiencia de “resetear” su carrera

“En AEW hay Primera, Segunda y Tercera división muy marcadas. Yo empecé en la tercera. Me fui cuatro meses a Estados Unidos con la idea de que, si fallaba, no habría segunda oportunidad. Debía conseguir un contrato de ‘primer equipo’ en ese tiempo. Al tener ese límite de cuatro meses, luché con todo. Era como cuando intentaba convertirme en luchador: sentí que mi carrera se reiniciaba.”

“Creo que hay luchadores japoneses que quieren probar suerte fuera, pero les da miedo ese reinicio. Yo quiero decirles que sí, es un reinicio… pero un reinicio con ‘experiencia’ y ‘memoria’. No empiezas desde cero en la vida. Es como un videojuego: ya conoces las mecánicas. En mi caso, resetear fue lo correcto.”

“La experiencia en Estados Unidos, sobre todo en los combates televisados, es completamente distinta al estilo japonés. En esos cuatro meses gané muchísima experiencia. Fue el período de mayor crecimiento de mi carrera.”

Convertirse en luchador de tres empresas a la vez (DDT, AEW y NJPW)

“En noviembre de 2022 pasé a ser luchador de DDT y AEW a la vez. Y en enero de este año se anunció que también me unía a New Japan. Es algo sin precedentes: pertenecer simultáneamente a tres empresas.”

“El 80% de lo que hago es igual, pero el otro 20% lo adapto según la empresa. En mi cabeza tengo tres personajes distintos; desde la entrada ya son diferentes, así que no es tan complicado.”

Lo que ha aprendido de Kazuchika Okada

“Cuando debuté en agosto de 2012, recuerdo ver desde la segunda planta del recinto el ‘Rainmaker Shock’, cuando Okada regresó y derrotó a Tanahashi. Para mí, él es el luchador japonés número uno de la década de 2010.”

“Cuando lucho o hago equipo con él, percibo en cada momento —antes, durante y después del combate— lo que significa estar en la cima. Okada es un referente para medir cuánto he crecido. Al enfrentarme con él puedo ver en qué nivel estoy ahora.”

Su relación y aprendizaje con Shinsuke Nakamura

“En Estados Unidos he tenido mucha relación con Nakamura. Creo que, a nivel mundial, los dos luchadores japoneses top son Okada y Nakamura. Su experiencia y logros son abrumadores. Para nuestra generación, convivir con ellos es un tesoro. Pero para convivir con ellos tienes que venir a América. Así es el mundo del pro-wrestling en 2025. Creo que tuve muy buen timing al llegar.”

Ser campeón mundial IWGP y su visión sobre el futuro de NJPW

“En el Tokyo Dome, el 4 de enero, lucharé contra Yota Tsuji en un combate de doble campeonato: mi IWGP World Heavyweight y su IWGP Global.”

“Creo que Tsuji es uno de los luchadores que New Japan debe impulsar. Si hablamos de diversión como rival, me gusta enfrentar a Ren Narita; si hablamos de técnica, Yuya Uemura. Pero si pienso en ‘quién debe ser el próximo top de NJPW’, es Tsuji. Tiene el nivel más alto: conducción del combate, comentarios, presencia.”

“Desde 2020 muchos tops se han ido, y Tanahashi se retirará. NJPW necesita nuevos luchadores de máximo nivel ahora mismo. El Dome estará lleno, y hay que mostrar quién será la nueva cara de la empresa.”

“Yo puedo ser el enemigo. De hecho, prefiero ser el enemigo: es más motivador. Y si yo me hago más fuerte, cuando alguien me derrote, ese alguien será quien lidere New Japan. Pero que nadie se equivoque: no pienso perder.”