Konosuke Takeshita comprometido con NJPW a pesar del triple contrato

El flamante campeón Mundial de Peso Completo IWGP, Konosuke Takeshita, estuvo presente en la conferencia de prensa que New Japan Pro Wrestling celebró tras KOPW 2025.

► Konosuke Takeshita comprometido con NJPW como campeón máximo

Durante la conferencia de prensa, se confirmó que la primera defensa titular de Takeshita será el 2 de noviembre contra Hirooki Goto, en la gran titular del evento Tanahashi Final.

Tras la confirmación de este encuentro, Takeshita respondió a los cuestionamientos de la prensa:

Perdí contra él en el G1 y, habiendo ostentado el título como él, se merece estar ahí. Pero cuando solo salió Goto, solo una persona tuvo el coraje de dar el paso al frente, fue decepcionante.

Takeshita también habló sobre la reacción mixta que recibió de los fanáticos cuando se enfrentó a Zack Sabre Jr.

Sé que hubo abucheos en el Ryogoku, pero soy un hombre ocupado. No tengo tiempo para complacer a quienes ya tienen una opinión formada sobre mí. Quiero dedicar mi esfuerzo a hacer felices a quienes me apoyan. Si me animaban, sepan que nunca los decepcionaré.

El evento del 2 de noviembre se anuncia como el Regreso Final de Hiroshi Tanahashi a Gifu. Konosuke Takeshita no será el único campeón que defienda su título en el evento, ya que el propio As aspira al oro. También se anunció en la conferencia de prensa que Tanahashi desafiará a Yota Tsuji por su recién ganado Campeonato Global de Peso Completo IWGP.

También se le preguntó si no estaría saturado de actividad por el triple contrato que tiene (NJPW, DDT y AEW) por sus nuevas responsabilidades y presiones de ser el campeón:

Tengo tres contratos, pero no exclusividad. Podemos cambiar las cosas y puedo estar en cualquier gira que me llamen. Hay gente en todo el mundo, no solo en Japón, que quiere ver al Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Quiero crear un nuevo IWGP que sólo yo pueda hacer.