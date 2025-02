Ningún luchador japonés luce tan ocupado como Konosuke Takeshita, quien guarda contrato con tres empresas simultáneamente: AEW, NJPW y DDT Pro Wrestling. Sin embargo, hace tiempo que el «Alpha» no se deja ver por ROH. En concreto, desde su capítulo semanal del 20 de abril de 2023.

Una prolongada ausencia lista para concluir, porque ROH anuncia la implicación competitiva de Takeshita sobre el episodio de este jueves, donde tendrá enfrente a Tom Billington en duelo «title eliminator» por el Campeonato Internacional AEW.

Takeshita viene de defender el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante Oleg Boltin durante NJPW The New Beginning In Osaka 2025. El próximo 11 abril, en NJPW Windy City Riot, tendrá nueva defensa de dicha correa, esta vez contra Hiroshi Tanahashi.

► Cartel de ROH on HonorClub (13-02-2025)

Las luchas que presentará el próximo capítulo semanal de ROH on HonorClub fueron grabadas desde el reciente Chris Jericho‘s Rock ‘N’ Wrestling Rager at Sea. He aquí todas las anunciadas hasta ahora.

.@Billingtons22 returns to Ring of Honor action as he enters a Title Eliminator match against AEW International Champion @Takesoup! 📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf 7/6c pic.twitter.com/YkDvwEZhMc — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) February 11, 2025