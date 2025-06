Konnan revela la promesa de Triple H para AAA y WWE

La alianza entre AAA y WWE están en sus primeras etapas y funcionando a las mil maravillas. Para muestra el evento Worlds Collide que la empresa mexicana y la estadounidense organizaron el 7 de junio.

Con ganas de descubrir cómo la relación evoluciona en los próximos meses, nos hacemos eco de las recientes declaraciones de Konnan sobre la misma en Sportskeeda WrestleBinge:

Su rol en la alianza

«Mi rol fue cero, porque no soy el dueño de la compañía, solo soy un booker.»

Las negociaciones

«Han estado hablando durante tres o cuatro años, siempre diciendo que esto va a pasar, que aquello va a pasar, y nunca pasó nada. Así es el negocio, a veces toma tiempo.»

La promesa de Triple H

“Hice el discurso de inducción de Rey Mysterio, tal vez hace dos o tres años, me acuerdo. Y después del discurso, Hunter dijo algo como ‘Vamos a trabajar juntos en el futuro, algo así’, ¿verdad? Y yo estaba como ‘Está bien, eso está cool’, porque quería trabajar con Dom y con Rey.”

La visita durante WrestleMania

“Entonces, como hace dos años, estaba backstage en Filadelfia porque tenían Wrestlemania allí, ¿verdad? Sí, estaba allí. Y entonces estaba en backstage con XOC (Dorian Roldán) y él (HHH) me vio, y dijo ‘No he olvidado lo que te dije’, ¿verdad? Y yo estaba pensando para mí mismo ‘No hay razón para que este tipo me lo diga’, así que solo esperé y esperé y esperé, y esto fue.”

Comentando con Corey Graves

“Corey llegó bastante preparado, sabes, su hermano (Sam Adonis) luchó en AAA, hizo su tarea. No necesité ayudarle tanto como pensarías; es un tipo muy profesional y me alegra haberlo tenido como compañero porque me facilitó las cosas, ya que no había hecho comentarios en más de 10 años, y fue muy natural.”

Sobre su deseo de promover la lucha libre

“Esta es una oportunidad que he tenido por 30 años, he tocado muchas puertas y nadie realmente creyó en la lucha libre como Eric creyó en ella, y Paulie creyó en ella, sí, pero no tenían la plataforma que WWE tiene ahora. Mira esta plataforma.”