Konnan responde a Curtis Axel: «Ve a un psicólogo»

Hace unos días, la ex Superestrella WWE, Curtis Axel, hijo de Mr. Perfect, atacó a Konnan porque dijo que el reconocido luchador de WCW y AAA, se la pasaba criticándolo en su podcast.

Axel le declaró unas duras palabras al cubano, las cuales pueden leer a continuación:

► Konnan responde a los insultos de Curtis Axel

«Este tipo dijo que no era entretenido. Ni siquiera sé qué dijo. Solo tuiteó que no era entretenido, que era aburrido, lo que sea, que no estaba sobre, lo que sea. Yo le respondí diciendo, ‘¿Te explotaste y te atacaste tú mismo escribiendo ese tuit?

Porque sé que te explotaste luchando contra mi papá. Nunca has sido nada. Entonces, él y yo nos metimos en una discusión por un segundo, pero eso fue hace años. Pero es un pedazo de mierda, no me importa él.

«Es un gordo inútil, hombre. Nunca hizo buenos combates. ¿Alguna vez lo viste en un combate de peso completo? Me habló mal, habló mal de mí, así que le envié una foto con mi Campeonato Intercontinental en la mano, y le dije algo como ‘¿Qué pasa?'».



Pues bien, en la más reciente edición de su video podcast Keepin’ It 100, Konnan le respondió a Axel:

“No, alguien me preguntó qué pienso de Curtis Axel, y dije, ‘Le falta carisma y debería hacerse un trasplante de carisma.’ Eso fue lo que lo hizo enojar. Ve a un profesional de la salud mental, hermano, si aún está sacando esto a relucir después de 10 años. Me vale un carajo lo que diga».