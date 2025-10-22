Konnan: «¿Por qué WWE querría consultarme?»

Como booker de Lucha Libre AAA, Konnan anda bien ocupado; también por la nueva relación con la WWE. Pero, ¿y si le ofrecieran ser creativo de esta? El veterano ex-luchador habla de ello en una nueva edición de Keepin’ It 100.

► En palabras de Konnan

Participación en decisiones creativas

«No tendría interés en ser consultor semanal porque ya damos consulta gratuita sobre su producto cuando hablamos en los podcasts. No entiendo por qué querrían contratar a alguien para eso. Vince (McMahon) y Ben (Haymond) odiaban todo (cuando se encargaban creativamente de la compañía estadounidense), así que no sé por qué siquiera querrían consultores externos. Es una pregunta hipotética rara, la verdad.»

Respuesta de la directiva de WWE ante sugerencias

«La respuesta fácil de ellos sería: nuestro negocio está en auge, ¿por qué cambiar algo? Cuando ves que Seth Rollins no aparece, es como el último episodio de Los Soprano: hay finales que cada quien debe interpretar. Tal vez no llegó a tiempo, tal vez estaba en un promo. No todo necesita explicación; algunas cosas se dejan a la imaginación de los fans. Si invertiste años siguiendo la historia, claro, te gustaría una explicación, pero también hay que asumir que los luchadores pueden estar en mil cosas distintas.»

Promoción de eventos independientes

«Hay un gran evento de 2CW a finales de noviembre en el área de Nueva York. The Hardys estarán allí, junto con Eddie Edwards y The Godfathers, el viernes 21 y sábado 22 de noviembre».

¿Te gustaría que Konnan se uniera al equipo creativo de WWE? No cabe duda de que podría ser interesante. Aunque dependería de cuanto control tuviera; probablemente, en una empresa como esta, quizá apenas se notaría su influencia. Lo que es seguro es que daría mucho que hablar, tanto para bien como para mal.