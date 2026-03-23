Konnan: «Por eso WWE no me volvió a contratar»

Max Moon fue un personaje de la WWE a principios de los años 90, ideado inicialmente para Konnan, con una estética futurista y una entrada muy llamativa que incluía efectos especiales como humo, fuego y la idea de “volar” hacia el ring. Aunque Konnan grabó viñetas promocionales, nunca llegó a luchar en televisión con el personaje, ya que abandonó la empresa antes de debutar oficialmente por desacuerdos tanto creativos como económicos. Durante un episodio reciente de su pódcast, Keepin’ It 100, el actual booker de Triple A recuerda aquellos tiempos.

► En palabras de Konnan

El impacto de Max Moon en su carrera

“Creo que esa es definitivamente la razón por la que WWE nunca me volvió a contratar. También creo que a Bruce Prichard no le caía bien, pero ahora estamos bien.”

La implicación de Vince McMahon

“Vince estaba muy, muy encima del personaje. La idea era mía, pero él estaba muy involucrado. Cada vez que iba a los shows, me esperaba en el ring y me decía cosas como ‘camina como un robot, baila como un robot’.”

¿Funcionaría Max Moon hoy?

“Sí, definitivamente funcionaría hoy. ¿Por qué no? Si personajes como Danhausen están funcionando, algo así también podría hacerlo.”

9/26/92: The TV debut of The Comet Kid! He’d soon be known as Max Moon. To be clear: this is not Konnan – it’s already Paul Diamond by this point. pic.twitter.com/JzZLFbxjsu — OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) September 26, 2025

Lo que pudo haber sido Max Moon

“Yo habría hecho todo lo que estaba planeado: entrar volando al ring, disparar fuego, confeti, humo… todo eso. Era algo completamente diferente.”

El potencial comercial del personaje

“El merchandising habría sido brutal. Imagínate una figura de acción que lanzara confeti o incluso que simulara volar. Habría generado muchísimo dinero.”

Su visión del personaje en 1993

“Simplemente habría seguido con el plan original. Era un personaje pensado especialmente para niños y tenía todo para convertirse en un éxito enorme.”

Konnan as Max Moon with JET PACK! 🚀 pic.twitter.com/Nh7UVRSefD — Something to Wrestle with Bruce Prichard (@PrichardShow) February 3, 2026