Konnan: «Nadie en AEW es mejor que Dominik Mysterio»

Durante un episodio reciente de WWE Raw, Dominik Mysterio venció tramposamente a Rusev para retener el Campeonato Intercontinental. En un análisis posterior, Dave Meltzer criticó que el «Bulgarian Brute» esté empujando a «Dirty Dom» cuando en AEW se habría negado a, según el propio Meltzer, impulsar a «luchadores dos veces mejores» que él.

► Konnan sobre Dominik Mysterio

Estas palabras del editor en jefe del Wrestling Observer llegaron a conocimiento de Konnan y el booker de Lucha Libre AAA quiso darles respuesta, como escuchamos en un capítulo nuevo de su pódcast, Keepin’ It 100:

“Nadie en AEW es mejor que Dominik Mysterio. Hay un solo tipo… Danhausen (dice en tono de broma, supuestamente). Eso es cierto. ¡Dios mío! Dom es un gran papá. Dom interpreta muy bien su personaje. Tal vez por eso lo aclama la gente, porque interpreta su personaje perfectamente. Es un ‘babyface’ cobarde y la multitud lo ama. Literalmente es el primer ‘babyface’ cobarde que he visto que logra conectar con el público. Es una anomalía. Es genial.”

