Konnan: «Las sorpresas: WWE excelente, AEW falla»

El ex-luchador, mánager y actual booker de Triple A Konnan habla de la actual narrativa de la WWE y la compara con AEW y la propia Lucha Libre AAA Worldwide.

► La opinión de Konnan

«WWE es excelente en algo donde AEW todavía falla: el valor sorpresa. Son muy buenos creando momentos que te hacen querer ver el show, donde sientes que tienes que verlo. AEW no tiene tanto eso, su único shock value es el sangrado.

En WWE, el 80% de los programas tienen algo que recordarás. Un ángulo que avanza, un cliffhanger, algo que hace que quieras ver el siguiente episodio. AEW no logra eso todavía. Cada ángulo que hicieron en este show (el último Raw) sirvió para avanzar una historia. Algunos fueron mejores que otros, claro, pero todo tuvo un propósito narrativo.

WWE entiende muy bien cómo hacer cliffhangers, y eso es algo que también me gusta hacer en AAA. En AAA, el último show terminó con un gran cliffhanger, y el siguiente episodio empezó justo donde quedó. Los primeros 15 minutos fueron geniales, sorprendentes.

Para mí, la mejor serie con cliffhangers de la historia fue 24 con Kiefer Sutherland. Cada segmento terminaba antes del corte comercial con algo que te dejaba en shock. Lo único es que con el tiempo se volvió poco creíble. Jack Bauer iba preso, lo soltaban, volvía a trabajar, rompía la ley otra vez… ya era demasiado, pero igual seguía siendo entretenido. Homeland fue parecida. Las primeras dos o tres temporadas fueron geniales, pero después ya era como ‘basta, ya está'».