Este pasado fin de semana se hizo palpable que para aumentar su potencial «mainstream» en EE.UU., AAA necesita una mayor facilidad de seguimiento allí. Triplemanía Regia sólo pudo verse vía Space y Max en México, y ante esta limitación, 24 horas después el evento fue subido al canal de YouTube de «la Caravana Estelar», donde puede verse gratuitamente.

Tal vez WWE sepa que no va a hacerse de oro con AAA, pero Triple H y Cía pretenden conseguirle un hueco en la televisión estadounidense, según expuso Dave Meltzer.

AAA has TV in Mexico. WWE wants them to get them TV rights in the U.S. That’s the main goal. https://t.co/LqeRhlUnY5