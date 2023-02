Karrion Kross aún está buscando el camino a la cima de la WWE tras su retorno en 2022. No tuvo una buena actuación en Royal Rumble 2023 después de haber perdido en su última lucha ante Rey Mysterio tras haber salido derrotado de su rivalidad con Drew McIntyre. No, no está en un buen momento el que fuera Campeón NXT. Veremos a partir de esta noche cómo evoluciona y si consigue darle la vuelta pronto a su situación. Pero ahora miramos más adelante, a la posibilidad de que un día sea una estrella de Hollywood.

► El futuro de Karrion Kross a ojos de Konnan

Y es que Konnan cree que ahí está su futuro fuera de la lucha libre, como expresa en su podcast, K100.

“[Karrion Kross] obviamente tiene una buena mente para el negocio. Cuando lo conocí, tenía un coeficiente intelectual de lucha libre muy alto para alguien que había estado en el negocio por poco tiempo. Sabía que iba a ser una estrella y que iba a ser grande y creo que algún día irá a Hollywood, al igual que Batista y Cena, ya sabes, y The Rock lo hizo”.

Es interesante apuntar que Karrion Kross ya ha debutado como actor. Lo hizo con la miniserie ‘Before the Dark’ en 2013. Pero realmente no ha emprendido todavía una carrera en ese sentido. Quizá lo haga en el futuro pero en la actualidad está enfocado en la lucha libre profesional. Veremos qué tal le sigue yendo en la WWE en 2023.

¿Estás de acuerdo con Konnan? ¿Te gusta lo que está haciendo Karrion Kross en WWE actualmente?