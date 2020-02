Sin duda ha dado un importante cambio a su carrera, movido principalmente por el cambio de reacción de la fanaticada hacia él. Hubo un tiempo en que todos querían que venciera a Brock Lesnar. Pero unos meses después todos querían que cualquiera lo venciera a él. Seth Rollins ahora es el rudo número uno de Raw, vuelve a ser el más odiado de la marca roja; realizando un papel para el que ha demostrado tener más talento. Y no es una sorpresa para quienes siguieron sus tiempos como independiente, donde también muchas veces mostró su cara más malvada.

► Konnan habla de Seth Rollins y su rol actual

Puede decirse que ahora los fanáticos están disfrutando más de este veterano, porque de alguna forma les está dando lo que querían. Pero no todos lo están haciendo, como es obvio. No hay una sola superestrella de WWE, no hay un solo luchador en el mundo, que guste a todos. En este caso solo hablamos de un nombre: Konnan. El luchador cubano no disfruta del rol actual del «Monday Night Messiah».

Y explicó por qué recientemente en el podcast Keepin’ it 100.

«Están haciendo eso como que Seth es el líder de un culto, que tiene seguidores o alguna basura así. Pero es aburrido, hermano. Eso es lo que pienso mientras lo veo en esos segmentos, y no tengo nada personal contra él. Pero creo que lo impulsan pensando que es más popular de lo que en realidad es. Porque si bien es genial en el encordado, no es tan bueno con el micrófono. Los segmentos no son buenos y creo que serían mucho mejores si tuviera libertad creativa».

Konnan opina que el actual Rollins es aburrido pero que podría mejorar mucho si WWE le soltara las riendas.