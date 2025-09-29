Konnan: «Estoy seguro que ESPN está feliz con WWE»

El booker de Lucha Libre AAA, Konnan, analiza el reciente Wrestlepalooza y la crítica negativa de ESPN al evento de la WWE, entre otros temas, como los combates o la exposición que la compañía de lucha libre está teniendo a raíz de esta nueva colaboración.
► En palabras de Konnan
La crítica de ESPN a WrestlePalooza
“Ese es solo un tipo dando su opinión. Ellos están ganando dinero y el producto está caliente. Estoy seguro de que ESPN está feliz, porque si no, no tendrían cada semana estrellas en shows como First Take o SportsCenter, ni estarían mostrando clips o un especial de WrestlePalooza. Están completamente metidos en esto.”
Brock Lesnar vs. John Cena
“No entiendo, si no van a hacer revancha, por qué lo derrotaron de forma tan convincente. ¿No vimos esto hace 10 años cuando lo llenó de suplexes y de ahí salió lo de Suplex City? ¿Hace algo más además de F5s y suplexes? ¿Podemos tener un combate completo de él?”
“Brock siempre ha sido un luchador único. Goldberg no tiene la misma aura. Brock es un ex campeón de UFC, tiene una vibra distinta. No necesita hacer demasiada lucha. Puede dar buenos combates con AJ, Bryan, Punk, Cena. Goldberg nunca intentó eso.”
AJ Lee y CM Punk vs. Becky Lynch y Seth Rollins
“El final estuvo bien. AJ hizo el Black Widow y Becky se rindió. No esperaba más. Lo único es que les dieron demasiado tiempo, 30 minutos es demasiado, sea combate o promo. AJ se notaba algo oxidada, llevaba 10 años fuera, pero no se vio mal. Este combate no era técnico, era para entretener. Hicieron movimientos dobles divertidos, todo bien planeado para que AJ se viera bien y no se notara lo que no podía hacer. Eso es inteligente.”
Drew McIntyre vs. Cody Rhodes
“Creo que Drew pierde demasiado. Cuando va por el título deberían dárselo y dejarle una buena corrida, se lo merece. Es bueno en el micrófono, es bueno en el ring. Este combate con Cody fue bueno, tienen química. Lo increíble es que este tipo pierde tanto y aun así sigue estando over y siendo interesante.”
La exposición de WWE
“Esto fue en un sábado de football, todo el día ESPN está con fútbol americano universitario, y aún así había muchísimo contenido de WrestlePalooza en su programación. Eso hace ver que están haciendo todo lo posible por aumentar la popularidad de la marca. Es surreal ver highlights de lucha en ESPN en medio de deportes reales. Lo están tratando como un deporte legítimo. A todos en ESPN, como Stephen A. Smith, les gusta la lucha libre.”
Wrestlepalooza en general
“La segunda mitad de la cartelera fue buena, pero el inicio fue flojo. Lo de Cena contra Brock dejó un sabor amargo, aunque lo de IYO SKY fue lo mejor de la noche.”
“Me gusta que el show tuviera solo 4 o 5 combates. No necesitas un PPV de 4 horas. Con 5 combates es suficiente. Ya hay demasiado contenido de lucha en TV. La gente se queja, pero no es necesario más.”
