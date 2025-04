Konnan responde a Ernesto Ocampo sobre venta de AAA: «Nadie puede detener lo que viene»

La reciente adquisición de Lucha Libre AAA por parte de WWE, anunciada durante el fin de semana de WrestleMania 41, ha desatado un intenso debate en el mundo de la lucha libre mexicana. Mientras algunos ven en esta compra una amenaza a las tradiciones culturales, otros, como el veterano Konnan, quien trabaja en la parte creativa de la empresa mexicana, defienden la compra como una oportunidad histórica.

Uno de los más críticos ha sido el editor en jefe de Superluchas Ernesto Ocampo, quien calificó la adquisición como “quizá la peor noticia para la lucha mexicana». En redes sociales, Ocampo advirtió que “una máquina depredadora se cierne y no solo sobre una industria, sino sobre toda una expresión de la cultura popular”, refiriéndose al riesgo de americanización que podría suponer la entrada de WWE en un territorio tan arraigado en sus tradiciones.

► Konnan defendió la venta de AAA

Ante estas declaraciones, Konnan, pieza clave en AAA, respondió de forma contundente durante su podcast Keepin’ It 100.

DISCO INFERNO: Este tuit que fue compartido por este tipo periodista, Ernesto Ocampo, periodista de lucha libre en México, según el más respetado, tuvo esta reacción terrible a la compra de AAA por parte de la WWE. ¿qué opinas, Konnan, tú que estás involucrado en la opresión de los mexicanos?

KONNAN: Bueno, primero que nada, ¿sabes quién es Ernesto Ocampo?

— No, no tengo idea

—Pues esa es su opinión. Es el periodista más respetado en la lucha libre en México, está bien, él es el más respetado, sí, pero es de la vieja escuela.

—¿Cuánto respeto tendría un periodista de lucha libre, cierto?

—Pero él es de la vieja escuela, entonces él cree que van a convertir a la lucha mexicana en lucha estadounidense, lo cual no va a suceder. Él piensa que esta empresa estadounidense se va a apoderar de nuestra cultura popular y ésta se americanizará. Y, hermano, déjame decirte que para todos los haters que me han criticado este fin de semana. Hermano, lo que pasó no puedes cambiarlo, y lo que va a pasar no puedes detenerlo. Y lo único que vamos a dar es un producto mucho mejor terminado que beneficiará a todos, y habrá más trabajo para mucha gente y más trabajo para todos los latinos, de los que mucha gente se queja y dice: «¿Por qué no se utilizan correctamente?».

► Konnan ve un gran futuro para los latinos de WWE

La estrategia de expansión contempla ya dos grandes eventos: NXT vs. AAA Worlds Collide el 7 de junio en el Kia Forum de California, y el apoyo de WWE en TripleMania Regia, programado para el 15 de junio en Monterrey. Además, se ha confirmado que AAA mantendrá su nombre y esencia, según palabras de Dorian Roldán, director general de la empresa, durante el Sports Summit México 2025.

► Polémica por la venta de AAA

Pese al optimismo de Konnan, no todos comparten su visión. En redes sociales, aficionados y críticos expresan su temor de que la esencia de la lucha libre mexicana se diluya bajo el modelo estadounidense. Además que afecte a empresas grandes y pequeñas de México, desde afectar las entradas, hasta llevarse sus elementos más destacados.

Incluso el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), eterno rival de AAA, lanzó un mensaje desafiante: “Mientras exista la Arena México, la lucha libre no morirá jamás”.