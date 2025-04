Konnan: «El problema de AAA es que no teníamos dinero»

A vueltas con el bombazo del año, la compra de AAA por parte de WWE, y entre tanta incertidumbre sobre el devenir del producto azteca, Dave Meltzer dio esta semana vía Wrestling Observer Newsletter los nombres de dos figuras que parece serán claves para entender la nueva era que se avecina en «la Caravana Estelar».

Y ahora, transcurrida una semana desde la inquietante adquisición, el propio Konnan se pronuncia a través de Keepin’ It 100, su podcast, y allí, da el visto bueno al citado reporte de Meltzer, asegurando que continuará en el equipo creativo de AAA, que tendrá de compañero a Jeremy Borash y que prevé responder a las órdenes de Triple H, Shawn Michaels y Dorian Roldán.

Pero lo interesante viene después, al comentar los rumores de que AAA tenía una situación financiera muy complicada.

«Nuestro problema en AAA no son nuestros talentos. No es nuestro ‘bookeo’. El problema de AAA es que no teníamos dinero. Si juntas todos los shows televisivos de AAA en un año, no cuestan tanto como lo que se gasta WWE en un sólo show en los Estados Unidos. Ahora vamos a trabajar con WWE. No me imagino nada mejor, y así, nuestros shows lucirán mucho mejores, y vamos a poder trabajar con sus talentos, y ahora, con dinero, veréis de lo que somos capaces de hacer».