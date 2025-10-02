Konnan: «El inglés afectó a Andrade en la WWE»

El booker de Lucha Libre AAA, Konnan, aborda la reciente salida de Andrade de la WWE mientras «El Ídolo» emprende una nueva aventura en AEW.

► En palabras de Konnan

Andrade y el inglés

“Sí, el inglés le afectó. No creo que puedas aprender inglés fluido en un mes, pero sí mejorar. Hay muchas herramientas allá afuera. Y no solo eso, bro, estás en Estados Unidos. Si subes a un avión, si pides en un restaurante, si haces check-in en un hotel, si hablas en backstage con los escritores o luchadores, todos hablan inglés. Necesitas empezar a juntarte más con gente que hable inglés o hablar inglés cuando estés en esas situaciones.”

El club de Konnan

“Las chicas cubanas en nuestro club son ridículas de guapas. Todas hablan español entre ellas y muchas no hablan buen inglés. Yo les digo, porque traen a sus amigas, que si su inglés no es bueno, ni se molesten. Tenemos suficientes chicas aquí que no hablan bien inglés, no necesitamos más. Queremos que puedan comunicarse con los clientes. El cliente no quiere venir y tener dificultad para comunicarse con la chica. Con los latinos no hay problema porque tenemos muchísimas que hablan español, pero el cliente que solo habla inglés no va a gastar dinero si no entiende lo que le dicen. El otro día hablamos de esto: 40% de las chicas eran cubanas, y como la mitad no habla buen inglés. Algunas ni pueden responder preguntas básicas en una entrevista. ¿Cómo las vamos a contratar si ni entienden un contrato o la orientación? Entonces, si no aprendes el idioma del país al que vas, ¿para qué fuiste ahí? Claro, aquí haces mucho dinero, pero si aprendes el idioma haces todavía más. Tienen que respetar la cantidad de dinero que ganan aquí. Estas chicas vienen de un lugar pobre y en el club se llevan 3 o 4 mil dólares a la semana. Respeta eso y aprende el idioma.”

Andrade y Charlotte Flair

“Con Andrade al menos estaban haciendo algo interesante con Carmelo Hayes, daban buenas luchas de ida y vuelta, y parecía que lo iban a poner contra Finn Bálor. O sea, sí tenían planes para él. Ahora, sobre lo de Charlotte: si la ruptura fue agria, lo último que quieres es hacer un ángulo con tu ex. Porque van a estar discutiendo por el ángulo, por todo, y eso no funciona.”