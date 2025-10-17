Konnan avisa de posibles problemas en WWE en 2026

El booker de Triple A Konnan cree que la WWE podría enfrentar problemas en su roster el próximo año si no toman decisiones pronto. Atendamos a las recientes declaraciones del ex-luchador y miembro del Salón de la Fama de AAA.

► ¿Problemas para WWE en 2026?

«Sí, la WWE sí está teniendo problemas con su roster, o mejor dicho, va en camino a tenerlos. Ahora mismo todavía no los tienen, pero si no hacen ajustes, los tendrán pronto. Lo que deberían hacer es acelerar el proceso de impulso de las nuevas estrellas, darles una proyección más rápida de la que tienen ahora. Por ejemplo, darle a Dominik Mysterio un empuje todavía mayor, lo mismo con Bron Breakker, cosas así.

Hay suficiente talento en NXT y también pueden reclutar luchadores independientes o de otras partes del mundo, así que realmente no creo que se queden sin opciones. Es como en el baloncesto: cuando se retiraron jugadores como Magic Johnson o Larry Bird, llegaron LeBron, Carmelo, y ahora están Ant-Man, Jayson Tatum, etc. Es lo mismo en la lucha libre: siempre van a surgir nuevas figuras.

Ahora, algo que no me gusta de la WWE últimamente es que se han alejado de las rivalidades personales largas. Por ejemplo, la historia entre Drew McIntyre y CM Punk fue excelente, duró unas 8 o 10 semanas, con dos luchas en pago por evento, y fue una historia personal, consistente. Eso funcionó muy bien, pero ya casi no hacen eso. Hoy en día todo es luchas de cuatro o cinco hombres. Tienes a Jey Uso, LA Knight, Punk… todos metidos en el mismo combate. Y eso hace que haya demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo, sin una dirección clara. Lo que deberían hacer es centrar las historias, volver a las rivalidades uno contra uno, para que las rivalidades se sientan más personales y significativas.

Pero bueno, todavía tienen tiempo. Estamos hablando de problemas que podrían verse en 2026 o más adelante, no de algo inmediato. En dos o tres años se verá qué tan grave es realmente la situación«.