Konnan: «AEW parece que luchan para Dave Meltzer»

Días atrás leíamos a Konnan diciendo que nadie en AEW es mejor que Dominik Mysterio o criticando las «sorpresas» de la casa Élite. Ahora, va contra Tony Khan.

► En palabras de Konnan

Responsabilidad de los luchadores en AEW

«Todos tienen que asumir parte de la culpa. Especialmente los luchadores de AEW que parecen luchar para Meltzer. No están concentrándose en lo que hace que uno se gane al público. Nadie trabaja con la multitud, todos sus combates parecen una larga oración con un montón de movimientos y contramovimientos, y nadie sobresale. Nadie realmente, nadie tiene carisma que destaque en el ring en ese show, en mi opinión. Quizá MJF, Darby Allin y Samoa Joe sobresalen, pero los luchadores de nivel medio no están trabajando con el público. Solo quieren ver qué rating obtiene el combate. Y si todos hacen eso, inhibe colectivamente el crecimiento del show.»

Falta de liderazgo

«Todo empieza por el jefe. Cuando tienes un líder que no sabe liderar, que no enfrenta confrontaciones, que juega a los favoritos, que se preocupa solo por sí mismo, eso afecta tu producto. No es sobre que Tony no me contrató, es sobre cómo es trabajar en AEW. Todo comienza por la parte de arriba.»

Comparación con otros deportes

«AEW no está haciendo los números de WWE en ningún aspecto. WWE tuvo una ventaja de 40 años, pero mira la ventaja que tuvo la lucha sobre UFC y mira UFC cuando algo se hace correctamente. Esa es la guía. Pero si tienes un liderazgo débil, todo se ve afectado.»

Caso Penn State (analogía con la gestión de talento)

«Acabamos de ver que despidieron al entrenador de Penn State después de un mal tramo de tres juegos, cuando había ganado mucho antes. Y lo peor es que tenían al mejor corredor, un recluta cinco estrellas, que se descomprometió. Si despides a alguien sin tener un reemplazo mejor, y además le pagas 50 millones para que se vaya, ¿qué clase de lógica es esa? Esto ilustra cómo la gestión afecta el resultado.»