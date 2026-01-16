Konnan: «Aaliyah Mysterio es una luchadora natural»

Konnan, gran amigo de Rey Mysterio, cree que Aaliyah, hija de la leyenda de la máscara, puede tener un gran futuro en la lucha libre, como su hermano, Dominik, quien no ha dejado de crecer como luchador desde que disputara su primer combate profesional en 2020 y hoy en día es una de las Superestrellas WWE más celebradas. En cambio, su hermana nunca ha luchado todavía.

Todavía y veremos si un día lo hace. Pero vamos con las palabras del booker de Lucha Libre AAA en un episodio reciente de su pódcast, Keepin’ It 100.

“Aaliyah es algo completamente diferente. Es una nata. La vi entrenar y me recordó mucho a Dominik, una natural, totalmente natural. Es muy guapa, con una sonrisa realmente bonita, y creo que puede llegar lejos en este negocio.”

El veterano miembro del Salón de la Fama de Triple A y ex-estrella de WWE, WCW, TNA o CMLL habla también de Hijo De Rey Misterio, quien es el hijo de Rey Mysterio Sr. y primo de Rey Mysterio Jr.:

“Este tipo es el hijo del tío de Rey, de mi entrenador, Rey Mysterio Sr. Tiene treinta y tantos años. Es un buen luchador. Eventualmente probablemente aparezca en Triple A o en WWE. Es un trabajador sólido y es familiar de Rey.”

