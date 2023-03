Komander habla del interés en él de la WWE y AEW

«Komander, que debutó en Dynamite en el combate de escaleras sin construcción alguna, no estaba bajo contrato con cuando se hizo el show y está bastante situado en el radar de WWE. Komander está actualmente bajo contrato con la promotora KAOZ de México y no estoy seguro de cuánto impacto tendría esto en su potestad para firmar con WWE o AEW. Pero no podría firmar con ninguna sin la aprobación de KAOZ. Tony Khan quiso que Hijo del Vikingo debutara en el combate de escaleras, pero no estaba disponible, así que la oficina pidió a Komander […]».

.@KomandercrMX just WIPED OUT the playing field!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/JuIPklzZ1F — All Elite Wrestling (@AEW) March 2, 2023

> WWE y AEW quieren a Komander

Tal como leemos arriba actualizaba Dave Meltzer la semana pasada la situación actual de Komander en lo relativo a su debut en AEW así como el interés que tiene la WWE en contratarlo. Ahora continuamos tirando del mismo hilo con declaraciones del mismo luchador de 24 años de Reynosa, Tamaulipas, en una reciente entrevista con Justin Barrasso para Sports Illustrated.

“Es muy aleccionador escuchar que la gente quiere saber a dónde voy ahora. Es un gran honor que se hable de esa manera. Vengo de la nada. No tenía absolutamente nada. Hice esto porque es lo que amo hacer. Entiendo que mi carrera podría ser como mi caminata en la cuerda: podría ser un gran éxito o podría ser un fracaso. Pase lo que pase, siempre voy a volver a levantarme. Nunca hice esto por la fama. Lo hago por amor. Lo que venga después es una bendición.

“Es difícil y entiendo los riesgos, pero esa fue mi oportunidad de demostrar que pertenezco a las ligas mayores. Esa fue mi oportunidad para que el mundo supiera que Komander está aquí. Corrí las cuerdas, respiré hondo y luego me quedé en blanco tan pronto como salté. Me sentí como si estuviera volando en el cielo. Mi estado de ánimo, estaba claro. Luego, cuando hice contacto con los otros luchadores, esperé esa reacción del público. Su reacción es la que me dice si lo logré o si fallé”.

¿Dónde te gustaría ver a Komander?