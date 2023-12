Tras haber sorprendido a todos en sus primeras apariciones, Komander se ha acomdodado a las mil maravillas en AEW. A sus 25 años es una pieza regular de toda la programación, así como también se le ve en ROH o AAA. Esta semana tuvo una magnífica lucha con Roderick Strong en el especial Holiday Bash de Dynamite. Después de haber estado cerca de ser el nuevo Campeón Mundial Televisivo de Ring of Honor. Todo al mismo tiempo que es el Campeón Mundial de Peso Crucero AAA. Está en un gran momento el luchador de Reynosa.

Shoutout to Komander who's improving very nicely week by week.

AEW signed him to a contract at 24 years of age for reason. He has excellent future ahead of him. pic.twitter.com/QI71R6jLN1

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) December 21, 2023