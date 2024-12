Komander agradece a Darby Allin ayuda para vencer a Claudio Castagnoli

En el pasado programa de Dynamite, dentro del Continental Classic de AEW, se dio un resultado bastante impredecible, pues Komander derrotó a Claudio Castagnoli. Sin embargo, lo logró con una pequeña ayuda de Darby Allin.

Hay que recordar que el joven luchador extremo es uno de los principales promotores de la guerra contra los Death Riders. Además, tiene un pleito cazado con Castagnoli, con quien ha tenido varios choques y a quien ha impedido que masacre a otros luchadores con una silla.

