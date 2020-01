No hace mucho traíamos a SÚPER LUCHAS un video de cómo Kofi Kingston se convierte en Super Saiyajin con un videojuego. Uno de esos videos que Xavier Woods publica a veces en redes sociales de cuando los tres amigos (no olvidemos a Big E) están pasando el rato fuera de la lucha libre. Pero no había cambio físico en quien fuera Campeón WWE durante gran parte de 2019. En cambio, en un nuevo video, publicado por él mismo en Instagram, sí que lo vemos como si hubiera hecho dicha transformación.

► Kofi Kinston cambia drásticamente de look

El actual Campeón de Parejas SmackDown ha cambiado de look drásticamente. Ahora en vez de lucir un cabello negro con pinceladas doradas, es todo dorado. Como era de esperar, sus seguidores están alucinando al verlo.

Esto no va a cambiar para nada su carrera, pero siempre es interesante descubrir cuando un luchador cambia de aspecto. Y la verdad es que Kingston ha modificado el suyo varias veces a lo largo de su carrera. No únicamente respecto a su cabello, sino también a su vello facial y a su atuendo luchístico. Recordemos cómo lucía hace unos años el de Jamaica.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, ha vivido muchas cosas, y siempre hacia arriba. Es un luchador que en realidad si impulso nunca se ha detenido, a veces ha ido más lento, a veces más rápido, pero siempre ha ido mejorando y mejorando su estatus. Bueno, podemos decir que ha empeorado un poco, porque tampoco tiene manera de mejorar lo que hizo el año pasado. Pero aún así sigue reinando.

Ahora veremos qué ocurre en Royal Rumble 2020, donde esperamos que defienda el título de la marca azul junto a E. Los dos están viviendo una aventura juntos por su cuenta mientras Woods se recupera de una grave lesión que lo mantendrá fuera de acción hasta verano.