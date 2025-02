Con ayuda de Loga Paul, New Day venció a Rey Mysterio y Dragon Lee

Después de los enfrentamientos que han tenido arriba y abajo del ring, Kofi Kingston y Xavier Woods enfrentaron a Rey Mysterio, que se acompañó de Dragon Lee.

The New Day se quejó de que no fueron llamados para Royal Rumble, por lo que buscaron desquitarse con alguien, siendo los integrantes de LWO, los elegidos, pues también tienen cuentas pendientes con el Amo del 619

The New Day comenzó dominado a Dragon Lee, pero los movimientos rápidos del enmascarado pusieron las cosas a su favor y luego, combinado con Rey tomaron el dominio del combate.

El duelo se vio bastante ágil, pues los cuatro luchadores son bastante buenos en ese estilo de lucha, aunque los mexicanos por momentos se mostraron mejor. Sin embargo, de la nada apareció Logan Paul, quien enfrentará a Rey Mysterio la próxima semana en un combate clasificatorio para Elimination Chamber.

GIVE DRAGON LEE ALL THE MINUTES BRO IM SO DEADASS pic.twitter.com/bd8ggEwZgx — ⛧ (@7700saint) February 4, 2025

Esta aparición distrajo a Rey y a Dragon, quienes fueron derribados por los integrantes de New Day, que incluso le arrancaron un pedazo de la máscara a Lee. Fue así que el combate estuvo de un solo lado varios minutos, sin que os mexicanos pudieran reaccionar.

Finalmente, Dragon Lee pudo reaccionar con un par de movimientos rápidos, para finamente hacer que Rey pudiera entrar al combate; sin embargo, después de dejar fuera de acción a New Day se encaró con Logan Paul a quien empujó.

Rey intentó volver al ring, pero Logan lo impidió y le acomodó un fuerte golpe que casi lo deja noqueado, lo cual fue aprovechado por Kofi Kingston para conectar una patada y llevarse el encuentro.

LOGAN PAUL JUST COST REY MYSTERIO THE MATCH. THE NEW DAY WIN THEIR FIRST MATCH SINCE TURNING HEEL 🔥#WWERaw pic.twitter.com/QjqWefQIiT — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) February 4, 2025