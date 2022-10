Kofi Kingston ve posible un Campeonato de Tríos en WWE

Desde que Big E casi muere al lesionarse el cuello de fea forma por un supléx de Ridge Holland en un SmackDown en marzo pasado, The New Day ha estado en un limbo en el medio cartel, no solo decisiones por la nueva direcciòn creativa de WWE, sino también porque The Bloodline es un grupo que ha estado bastante fuerte y Jey Uso y Jimmy Uso son los Campeones de Parejas Indisputables WWE.

Recientemente, Kofi Kingston fue entrevistado por Steve Fall de NBC Sports Boston, y allí fue sincero en torno a si le ve realmente posible un Campeonato de Tríos WWE, algo que tanto él como Big E y Xavier Woods ya han dicho en el pasado que amarían ver en la empresa. Estas fueron sus reclaraciones:

► The New Day insiste en tener un Campeonato de Tríos WWE

«Todo es posible. Ahora mismo, se están formando muchos tríos en WWE: Sheamus con The Brawling Bruthes, The Bloodline y The New Day, aunque nosotros tenemos que esperar y ver cómo le va a Big E en su proceso de regresar al ring.

«Debo decir, para quienes están preocupados y demás, que está mejorando mucho. De hecho, el otro día estaba patinando sobre una skate y y bromeé y le dije: ‘¡Oh, Díos mío! ¡Ya estás listo!’ Pero, no es tan así. él se lo está tomando como un proceso día tras día.

«Aunque tiene muy buen humor y un espíritu positivo de que podrá volver al ring. Pero sí, creo que un Campeonato de Tríos WWE sería interesante. Obviamente, sería algo que nunca antes ha ocurrido en la empresa, así que, ¿quién sabe si podrá ocurrir? Tenemos que estar atentos y pendientes para averiguarlo».

Eso sí, hay que recordar que en los recientes SmackDown y shows de WWE, Kofi Kingston y Xavier Woods han estado haciendo equipo con Braun Strowman, por lo que volvió a ser un trío el grupo, así sea de forma momentánea.