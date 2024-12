Kofi Kingston ve a Xavier Woods como futuro Campeón Mundial

En el reciente Monday Night RAW, Kofi Kingston y Xavier Woods traicionaron a Big E, acusándolo de haberlos abandonado durante los últimos meses. Sin embargo, lo más doloroso fue el hecho de que estos eventos sucedieron cuando el ex Campeón WWE volvía a la programación semanal de WWE por primera vez en dos años, con motivo de la celebración de los diez años de The New Day.

► Kofi Kingston entiende la frustración de Xavier Woods

Haciendo un poco de historia dentro de The New Day, además de los 11 Campeonatos de Parejas obtenidos, tanto Kofi Kingston como Big E han sido Campeones Mundiales, mientras que Xavier Woods solo ha obtenido un título de King of the Ring a nivel individual.

Al respecto, durante una entrevista reciente en Battleground Podcast, Kofi Kingston mencionó que cree que Xavier Woods está frustrado porque nunca ha tenido un Campeonato Mundial como él o Big E, y aunque dijo que su compañero no les guarda ningún rencor por ello, entiende la frustración después de trabajar durante más de una década para conseguir su primer reinado de campeonato importante.

«Definitivamente es digno de ser campeón mundial. Está en una situación similar a la mía; sufrí durante 11 años tratando de conseguir una oportunidad. Todavía no ha tenido esa oportunidad. Así que sí, por supuesto, existe la frustración cuando eres una Superestrella de la WWE, quieres ser el mejor y quieres que te reconozcan como el mejor y una forma de hacerlo es ganando un Campeonato Mundial, así que él tiene esas aspiraciones».

«Cuando cuentas la cantidad limitada de personas que se han convertido en King of the Ring, es un galardón increíble. Todavía estamos haciendo esto. No ha terminado. Todavía estamos en esto y todavía estamos tratando de seguir siendo el mejor equipo de todos los tiempos».

Ahora que el dúo se ha separado de The New Day, Kofi Kingston no ha dado detalles en torno al futuro del equipo, pero anticipó que debemos estar atentos a la programación semanal para que podamos ver la redención, luego de que han pasado por una mala racha en cuanto a resultados.