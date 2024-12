Kofi Kingston se rehúsa a hablar del futuro de The New Day

En el reciente Monday Night RAW, Kofi Kingston y Xavier Woods traicionaron a Big E, acusándolo de haberlos abandonado. Sin embargo, lo más doloroso fue el hecho de que estos eventos sucedieron cuando el ex Campeón WWE volvía a las pantallas por primera vez en dos años (solo había estado en los paneles de los eventos premium), con motivo de la celebración de los diez años de The New Day.

► The New Day inicia una nueva era

Durante una aparición reciente en The Battleground Podcast, Kofi Kingston abordó las consecuencias de la separación de The New Day, pero se negó a revelar detalles sobre los planes futuros del grupo, aunque expresó su entusiasmo por ver el potencial que pueden alcanzar él y Xavier Woods.

«Ninguno de esos detalles es algo que esté dispuesto a compartir con ustedes, ¿sabes lo que digo? Todos los lunes por la noche, descúbrelo«.

«En cada entrevista que he tenido esta mañana, todos han estado tratando de obtener la primicia, y eso es algo bueno. Estás interesado en The New Day y lo que sucederá a continuación, ¿verdad? De eso se trata».

“Para nosotros, estar en la catapulta ahora mismo, a punto de lanzarnos hacia el futuro, es algo que está, ya sabes, plagado de incertidumbre, en el mejor sentido posible. Creo que las oportunidades para nosotros van a empezar a sonar, y estamos más que listos para tomar las riendas y simplemente arrasar como siempre lo hacemos”.

“Pensabas que eras especial. Ya sabes, ‘Oh, has estado en el programa Battleground unas cuantas veces. Tal vez nos dé la primicia, tal vez me haga sentir que soy especial’. Ah, no. No, no. Eres como todos los demás. Como todos los demás, lo descubrirás como todos los demás”.

Aunque los comentarios de Kofi dejan a los fanáticos en la incertidumbre, lo cierto es que The New Day está buscando dar un giro en el futuro, y habrá que estar atentos a la programación de WWE RAW para saber qué es vendrá para Kofi Kingston y Xavier Woods.