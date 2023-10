Roman Reigns es una de las Superestrellas WWE más grande de todos los tiempos, piensa Kofi Kingston. El exCampeón WWE ha visto evolucionar al Campeón Universal Indiscutible desde el inicio de su carrera pues él ya estaba en la compañía y no tiene nada más que buenas palabras para The Tribal Chief. Así lo muestra a The Toronto Sun.

► Kofi Kingston alaba a Roman Reigns

«Creo que Roman ha hecho un trabajo fantástico. Si vuelves atrás y ves en qué se convirtió Roman al principio y en lo que es ahora, la diferencia es realmente abismal. Poder ser uno mismo es, en mi opinión, la clave para dar el salto al siguiente nivel y sumergirse realmente en tu personaje. Hace que sea mucho más fácil cuando hay un poco de ti mismo en él», dijo Kingston, señalando similitudes entre su reinado como Campeón WWE y la icónica carrera del samoano.

«Roman ha hecho su propio camino. Realmente llevó su juego a otro nivel. Fue un poco lanzado al fuego. Es cierto que estuvo con The Shield, Seth Rollins y Dean Ambrose, al principio, donde se le permitió ser la gran estrella, pero creo que aprovechó ese tiempo para absorber realmente el negocio y crecer, y cuando finalmente tuvo la oportunidad de destacar, lo hizo, más allá de lo que se pueda medir. Ahora es probablemente uno de las mejores Superestrellas de todos los tiempos. Cuando se escriba la historia, mirarás hacia atrás a Roman Reigns y lo considerarás en la misma categoría que The Undertakers, los John Cenas y todos los grandes. Ha sido realmente asombroso ver toda esa saga de Bloodlines», dijo Kingston.

