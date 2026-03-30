Kofi Kingston responde al reto abierto de Penta

Durante el reciente Monday Night Raw, Penta logró retener el Campeonato Intercontinental tras imponerse a Dominik Mysterio, en un combate marcado por las interferencias y el caos tanto dentro como fuera del ring, con Finn Balor siendo el factor decisivo en su intento por desquitarse de «Dirty Dom». Una vez superada esta rivalidad, el luchador mexicano decidió lanzar un reto abierto por su título en la edición de este lunes.

► Kofi Kingston busca ser nuevamente Campeón Intercontinental

El Monday Night RAW del 30 de marzo se celebrará en el Madison Square Garden, un importante escenario donde Penta tendrá una nueva defensa titular, ya que su reto abierto generó de inmediato mucha expectación sobre quién podría responder, especialmente con WrestleMania 42 a la vuelta de la esquina. De hecho, Kofi Kingston ha dejado claro que quiere la oportunidad, y recurrió a sus redes sociales para responder directamente al desafío de Penta, dejando claras sus intenciones antes de RAW.

«No se diga más, cabrón. No desearía nada más que adentrarme en las profundidades del Infierno (Nueva York) y arrebatar el Santo Grial (el título Intercontinental) de las viles garras del mismísimo Diablo (Penta). Nos vemos mañana, amigo.»

La situación se volvió aún más interesante después de que la cuenta oficial de redes sociales de la WWE republicara el mensaje de Kingston, lo que sugiere fuertemente que este es el rumbo planeado para RAW en el Madison Square Garden. Esto, le permitirá mantenerse ocupado mientras Xavier Woods permanece fuera por una lesión en el hombro, aunque también ha tenido que lidiar con la tensión con Grayson Waller en las últimas semanas.

De concretarse definitivamente este combate, podríamos presenciar uno de los momentos más importantes de la noche de este lunes, ya que ambos cuentan con mucha experiencia en el ring y buscarán dejarlo todo con tal de conseguir el título.