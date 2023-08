Kofi Kingston resalta el momento actual de Alpha Academy

Alpha Academy actualmente está prosperando como una unidad en Monday Night Raw, y luego de trabajar inicialmente como rudos, el dúo se ha ganado el aprecio del público, y este efecto se incrementó aún más cuando agregaron recientemente a Maxxine Dupri a sus filas. No obstante, estuvieron varias semanas estancados en una larga rivalidad con The Viking Raiders, de la cual salieron airosos, antes de iniciar sus hostilidades con los miembros de Imperium.

► Alpha Academy ha tenido un gran repunte en este año

Tras el éxito de la primera lucha de Viking Rules en agosto de 2022, la estipulación se repitió el mes pasado cuando The Viking Raiders se enfrentó a Alpha Academy durante un episodio de Monday Night Raw, y el miembro de The New Day, Kofi Kingston, quien fue parte de aquella lucha del año pasado, estuvo presente en WWE The Bump y elogió a Alpha Academy, quienes han demostrado un inmenso crecimiento en los últimos tiempos, y elogió a cada uno de sus miembros.

«Creo que todos en el vestuario sabíamos lo increíble que es Chad Gable, y Otis también. Creo que en los últimos dos años… más o menos, Otis realmente ha mostrado mucho rango, en cuanto a carácter, y personalidad. Él es el tipo de persona que puede hacer que te recuerde un poco a Big E, en el sentido de que puede hacer que le tengas mucho miedo, puede mostrar su fuerza extenuante, pero también puede hacer te ríes. Realmente tiene mucho rango».

«La carrera de Maxinne, incluso hasta ahora, ha estado por todas partes, pero siempre es capaz de lidiar con los golpes y sacar lo mejor de lo que le ha dado. Esa es realmente la clave para poder sobrevivir y prosperar como una superestrella de la WWE. Entonces, creo que realmente tienen algo bueno con Alpha Academy, una gran dinámica y una gran química. Así que estoy emocionado de ver lo que pueden hacer. Estoy emocionado de trabajar con ellos en el futuro. Veremos qué sucede, pero estoy muy feliz por ellos, seguro».