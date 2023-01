Kofi Kingston reflexiona sobre sus 15 años en WWE

Kofi Kingston lleva 15 años trabajando en la WWE durante los cuales se ha convertido en una Superestrella para la historia. Si se retirara hoy todo lo hecho hasta ahora le valdría para entrar al Salón de la Fama. Por dos veces, pues también lo hará con The New Day. Y los éxitos no para pues actualmente es el Campeón de Parejas NXT junto a Xavier Woods. Dicho esto, en una reciente publicación en redes sociales, el veterano luchador hizo una reflexión sobre esta década y media que ha estado en la compañía más grande del mundo luchístico.

► Los 15 años de Kofi Kingston en la WWE

“El tiempo e suna locura… 15 años… ¡¿cómo?! Parece que fue ayer cuando estaba sonriendo a través del nerviosismo en esta entrada en Charlottesville, Virginia. No tenía idea de adónde me llevaría el camino, pero chico, hemos recorrido un largo camino…

“15 años seguidos de baches, combates, giras, historias, risas, amistades, hermandades…

“Tantos recuerdos. Y estoy agradecido por todos ellos.

“Gracias a mi esposa por su amor y apoyo a lo largo de esta aventura. No podría hacer esto si no fuera por ella. ¡Te amo @earthmamarising!

“Y finalmente, gracias a todos por acompañarme en este increíble viaje. Y aún no hemos terminado…“.

