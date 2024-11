Kofi Kingston habla de la ausencia de Odyssey Jones de WWE

De la noche a la mañana, Odyssey Jones desapareció de WWE. No solo de la programación sino que desde septiembre ya no forma parte de la compañía. Además, se ha comentado que algo turbio habría detrás de su presumible despido. El grandulón había pasado unos cuantos meses en el dique seco desde su sorprendente ascenso al main roster pero finalmente estaba recibiendo una oportunidad junto a The New Day.

Embed from Getty Images

► Acerca de Odyssey Jones

Y desde el equipo, Kofi Kingston habla de su salida en The New York Post:

«Una de las principales lecciones que he aprendido es que nunca sabes qué te deparará el mañana con WWE. Siempre tienes que estar listo para ajustarte en un abrir y cerrar de ojos. Ha habido momentos en los que hemos sabido lo que iba a suceder en un Monday Night Raw durante semanas, trabajamos hacia eso, y luego llegamos al edificio y, de repente, estamos haciendo exactamente lo contrario. Es tu capacidad de adaptarte y seguir adelante lo que te impulsa. Nada sale nunca como se planea. Dicho esto, cuando Odyssey quedó fuera de la ecuación, simplemente tuvimos que encontrar una manera de cambiar de dirección, mantener la historia en marcha y seguir avanzando, porque, como dicen, el espectáculo debe continuar. Encuentras las mejores formas de ajustarte».

Embed from Getty Images

No aclara nada sobre su ex compañero pero tampoco se esperaba que lo hiciera. Si la propia empresa no se pronuncia, mucho menos uno de sus empleados. Dicho esto, «The Jamaican Sensation» y Xavier Woods sí han seguido adelante sin él -en realidad, Jones no tuvo una gran influencia en ellos debido al poco tiempo que estuvieron juntos- y en el episodio de WWE RAW del 25 de noviembre van a enfrentar a Otis y Akira Tozawa.

Embed from Getty Images