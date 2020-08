Kofi Kingston da crédito a John Morrison por sus salvadas en Royal Rumble

El ex campeón WWE, Kofi Kingston, se encuentra actualmente fuera de acción por una lesión y estaría de vuelta en las próximas semanas, Mientras tanto, el miembro de The New Day animó a Big E a perseguir una carrera en solitario, dado que tanto él como Xavier Woods están al margen.

► John Morrison recibe el crédito por las salvadas de Kofi Kingston en Royal Rumble

Kofi Kingston fue invitado recientemente al podcast Table Talk. Durante su aparición en el podcast, Kofi Kingston habló sobre sus legendarias salvadas en Royal Rumble. Kingston dijo que es John Morrison quien se merece el crédito por esta situación:

"Así que fue John Morrison el de la idea. Siempre le doy crédito porque él fue el que fue enviado hacia la barricada, y luego se subió a la barricada como Spider Man y, de alguna manera, regresó, pero luego el año siguiente, él ya no estaba en la compañía. Entonces, yo estaba como, 'Oooh, si quieres que alguien vaya a hacer algo así, lo tomaré. Haré ese trabajo'."

"Entonces, hice aquella parada de cabeza. Y, de nuevo, esta es una situación en la que estoy como, me dan mucho crédito por esto, pero todos los demás involucrados tienen que hacer su parte, de lo contrario, no puedo.".

Kingston también comentó sobre cómo su ex compañero de cuarto Hornswoggle lo había ayudado a idear varias de sus famosas salvadas en Royal Rumble:

"En cuanto a pensar en una maniobra, nunca me presiono a mí mismo para hacerlo. Por lo general, se me ocurre como una semana antes. Tal vez un poco menos, y por lo general, así que solía estar con Hornswoggle, solíamos compartir la habitación. Eso es otro podcast, ya sabes lo que estoy diciendo, pero siempre íbamos y veníamos y él amablemente me conseguía algunas ideas. Y así, de repente, surge algo."

"Sin embargo, realmente no me presiono para sentir que si no se me ocurre una idea, simplemente no la haré, ya sabes. Entonces será lo que es. De hecho, el año pasado creo que fue la primera vez que realmente no fue algo para mí, ya sabes, fue más que la historia que estábamos contando era un poco diferente. Pero, por la misma razón, creo que tuvimos un momento increíblemente genial".

Y así, Kofi Kingston tomó la posta de John Morrison desde el 2012 hasta el presente año, donde ha participado regularmente en la batalla campal y, si bien no ha llegado a las últimas instancias en ninguna de ellas, cada año entretiene al Universo WWE con alguna espectacular salvada, ya sea por sí solo o con la ayuda de sus compañeros de The New Day. Aquí pueden dar un vistazo a algunas que WWE ha publicado.

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.