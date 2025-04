Un día como hoy, 07 de abril, pero de hace 6 años, en 2019, los fanáticos de WWE se emocionaron de gran manera cuando la KofiMania se hizo realidad. Y es que, luego de más de 10 años en la empresa, Kof iKingston por fin pudo conquistar el Campeonato WWE.

Lo hizo en WrestleMania 35, realizada desde el MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey. Y ante más de 68 mil personas, logró vencer a Daniel Bryan en un combate de 23 minutos y 45 segundos, para quitarle el Campeonato WWE.

Kingston tuvo el título en su poder durante 180 días, hasta que el 04 de octubre de 2019, Brock Lesnar se lo quitó en el show en donde se conmemoró los 20 años del aniversario de la creación de SmackDown.

Pues bien, hoy Kingston publicó, a través de sus redes sociales, una emotiva publicación recordando este momento. ¿Lo curioso? Eliminó a Big E de la fotografía:

4/7/2019 We made history by beating the odds & achieving what many believed to be the impossible.

Tonight, 6 years later to the day, we’ve earned the chance to add to our legacy, further solidifying ourselves as the Greatest Tag Team in history.#ThankGodForTheNewDay

#wweraw pic.twitter.com/uZnkWErz5Q

— Kofi Kingston (@TrueKofi) April 7, 2025