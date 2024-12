Kofi Kingston: «Bryan Danielson luchó por mí»

Bryan Danielson siempre estará ligado a la carrera de Kofi Kingston, quien lo considera top dentro y fuera de los cuadriláteros de WWE. O de AEW, donde trabaja en la actualidad el «American Dragon», aunque recientemente ponía en duda que vuelva a luchar. Venciéndolo, «The Jamaican Sensation» logró su victoria más grande como luchador en solitario ganando el título mundial en WrestleMania 35.

► Como persona y personaje

“Daniel Bryan, tiene que estar en el top cinco de todos los tiempos por muchas razones diferentes. Quiero decir, solo su resiliencia. Es un tipo que se rompió el cuello y volvió cuando la gente decía que no sería capaz de hacerlo. Tienes que admirar a alguien que puede hacer eso. Y además, es alguien que realmente no busca ningún crédito. Hace muchas cosas. Tuvo mucho que ver con que yo estuviera incluso en esa posición. Sé que él luchó para que yo estuviera en esa posición porque era lo que la gente quería. Sé que fue un gran defensor de eso y nunca te lo dirá. Nunca se jactará de eso porque ese no era su propósito al hacerlo; solo se trataba de hacer lo correcto. Siempre estaré agradecido por eso”, comenta Kofi en In The Kliq.

► Un momento de círculo completo

“De eso se trata la lucha libre, de esas historias que continúan a través de diferentes generaciones. Sé que no somos generaciones diferentes en sí, pero sí de épocas distintas. La era del ‘Yes’ de Daniel Bryan, el movimiento del ‘Yes’ hacia el movimiento de Kofi-Mania fue como una transición perfecta. No podría haber tenido un mejor oponente que él. Es increíble en el ring, súper fluido, un luchador de primera clase y un tipo ejemplar”.