Kofi Kingston augura mucho futuro en Pretty Deadly

La Superestrella WWE, Kofi Kingston, quien actualmente se encuentra luchando en NXT, en donde es campeón de parejas junto con su amigo y casi hermano Xavier Woods. Y uno de sus mayores rivales allí han sido Kit Wilson y Elton Prince, los conocidos como Pretty Deadly, quienes eran un buen grupo, pero el luchar contra dos talentos tan reconocidos como Kingston y Woods les ha ayudado a mejorar bastante.

Tanto en el ring como en la percepción de los aficionados. Por tal motivo, Kingston recientemente habló muy bien de ellos. Lo hizo en una reciente entrevista para el podcast Under the Ring. Estas fueron las interesantes palabras del miembro de The New Day:

► Kofi Kingston asegura que Pretty Deadly tendrían éxito en el elenco estelar de WWE

“Pretty Deadly realmente entienden cómo debes conectarte con la multitud. El poder salir allí semana a semana y simplemente mirar y observar a los nuevos luchadores y poder darles pequeños consejos, es especial. Especialmente con los chicos de Pretty Deadly.

“Siento que son tan increíblemente especiales con la forma en que pueden conectarse con los fans, incluso si es de una forma en la los fans sienten repulsión por ellos [Risas]. ¿Sabes? Eso no es algo fácil de hacer. Es muy difícil salir allí afuera y hacer que la gente se involucre emocionalmente con lo que haces y ellos lo consiguieron, hombre.

“Ellos tienen el Factor X, el Factor It. Con suerte, cuando sea el momento adecuado, llegaran al elenco estelar y el WWE Universe se sorprenderá gratamente con ellos… las personas que no están familiarizadas con su trabajo quedarán muy impresionadas, seguro… Creo que el grupo será un gran éxito en el elenco estelar de WWE“.