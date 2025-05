Kofi Kingston al Universo WWE: «Ni hablar ni fotos»

Kofi Kingston avisa a los fanáticos de la WWE que no lo molesten cuando está yendo al trabajo, cuando está con su familia o en un aeropuerto.

Sin duda, él y Xavier Woods, los Campeones Mundiales de Parejas, se han vuelto contra el Universo WWE. ¿Qué les queda por hacer o decir?

«No me hables. No pienses que porque compraste una entrada tienes derecho a darme la mano. No vengas a decirme: ‘Bueno, compré un boleto para el show, así que debería poder tomarme una foto contigo, y estás obligado a acercarte a mí’. Eso no es cierto. No tengo que hacerlo. No vengas a darme la mano ni a intentar tomarte una foto conmigo temprano en la mañana cuando estoy tratando de ir a trabajar.

Si estoy sentado en primera clase y tú vas rumbo a clase turista, no te sientes ahí con tu cámara a hacer un gesto de ‘pulgar abajo’ solo para hacerte viral y luego publicar eso en redes. Y tampoco le des ‘me gusta’ a fotos o publicaciones irrespetuosas como esa, porque al hacerlo estás fomentando eso. Estás perpetuando la negatividad.

Si estoy en mi vida cotidiana, yendo al trabajo, haciendo lo que quiero hacer, o pasando tiempo con mi familia, no necesito que vengas a decirme lo mucho que apesto. Porque mira esto (hace un gesto hacia el campeonato). ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eso significa que no apesto. Así que no vengas a mentirme diciendo que sí.

Cuando estoy en la cima de la montaña con mi compañero Xavier Woods, como una mitad de los Campeones Mundiales en Pareja de WWE, somos tus chicos, The New Day.»