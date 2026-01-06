KOB descarta rumores de irse de NJPW

Previo a su exitosa segunda defensa del Campeonato de Parejas IWGP en New Year Dash!!, surgió el rumor de que Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) estaban bajo el radar de WWE y que podría ficharlos muy pronto.

► OSKAR y Yuto-Ice confirmaron su permanencia en NJPW

Sin embargo, los propios monarcas desmintieron tal información, asegurando que no tienen planes de abandonar NJPW.

En el evento principal de New Year Dash 2026 ,OSKAR y Yuto-Ice retuvieron el Campeonaato de Parejas IWGP contra Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa. Antes del evento, se rumoreaba que WWE estaba interesada en fichar a los Knock Out Brothers. Sin mencionar directamente a WWE, los campeones respondieron a ello tras su victoria.

Yuto-Ice manifestó:

Independientemente de los rumores que puedan escuchar, nunca iremos a ninguna parte.

Los Knock Out Brothers, ostentan el Campeonato de Parejas IWGP desde finales de septiembre y fueron uno de los dúos más destacados en 2025, ganando el premio a la Mejor Pareja en los premios Tokyo Sports . En New Year Dash lograron su segunda defensa titular. Justo a comienzos de septiembre, ambos retornaron a NJPW luego de su viaje de preparación, que se efectuó entre Europa y Australia.

Shota Umino y Yuya Uemura, así como Tomohiro Ishii y Taichi, se presentaron para desafiar a los Knockout Brothers al final de New Year Dash. Los campeones sugirieron que ambos equipo se enfrentaran entre sí para decidir qué equipo tendría la siguiente oportunidad por el cetro. OSKAR y Yuto-Ice ya cuentan con victorias sobre ambos equipos, incluyendo la victoria sobre Ishii y Taichi para comenzar su reinado.