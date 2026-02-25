Kira lista para viajar a Japón con Stardom

La luchadora lagunera Kira, actual monarca Nacional de Parejas junto con Skadi, hace maletas ya que viajará al Lejano Oriente para presentarse con Stardom.

► Kira se presentará en Stardom

De esta manera, la Maravilla Lagunera se suma a sus compañeras Tábata e India Siux, quienes ya se encuentran en Stardom desde hace unas semanas.

Kira tendrá su presentación el 28 de febrero en el Tokyo Korakuen Hall, donde se integrará al equipo mexicano, quienes chocará contra Lady C, Ami Sohrei y Ranna Yagami, tercia representante de God’s Eye.

Para Kira se trata de su segundo viaje a Japón y primero con Stardom. El año pasado, Kira fue parte del evento «Lucha Fiesta Especial», organizado por la Oficina de Comercio de México en Japón, luchando en un Torneo Cibernético de eliminación, donde su equipo se impuso.

El comunicado no reveló la fecha de duración de este viaje, pero esperamos que se sume con sus compañeras Amazonas del ring.

La presencia de Kira forma parte del convenio de intercambio de talentos entre ambas empresas, con lo que se fortalece esta relación laboral a la vez que las luchadoras obtiene una mejor capacitación para el desarrollo de sus actividades luchísticas,