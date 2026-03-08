Kira del CMLL hará su debut en el regreso de MLW a Atlanta

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Kira hará su debut en el regreso de MLW a Atlanta.

Major League Wrestling regresa al Stage Center de Atlanta el sábado 14 de marzo, y la emoción continúa creciendo mientras la luchadora Kira está lista para hacer su debut en MLW en esta grabación de FUSION TV.

Kira aporta una electrizante combinación de agilidad, velocidad y un ataque de alto octanaje a la división femenil de MLW. La competidora enmascarada ha llamado la atención con su destreza aérea y su innovador conjunto de movimientos, convirtiéndola en una de las estrellas emergentes más comentadas de México. Nacida y criada en Torreón, México, Kira ha cautivado al público con su intrépida estrategia y su dinámico estilo en el ring a lo largo de su carrera.

A pesar de su juventud, Kira cuenta con años de experiencia, habiendo competido desde muy temprana edad y perfeccionado su técnica contra una amplia gama de oponentes. Su combinación de habilidad técnica y potencia atlética la convierte en una presencia formidable, y los fans pueden esperar que muestre la misma intensidad y estilo en el escenario de MLW en Atlanta.

No pierdas la oportunidad de ser parte de la historia cuando Kira suba al ring de MLW por primera vez el sábado 14 de marzo en Center Stage.