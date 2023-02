King of the Ring volverá a tener evento propio

De 1993 a 2002, el tradicional torneo King of the Ring dio nombre a un PPV de WWE donde, evidentemente, dicha justa suponía el eje central. Y durante ese periodo de tiempo, McMahonlandia lo consideraba uno de sus grandes eventos de pago por visión anuales, casi al nivel de Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y Survivor Series.

Poco a poco, King of the Ring fue perdiendo sentido dentro del producto de WWE, quedando otra vez únicamente como un torneo sin evento homónimo. Pero el pasado octubre, Dave Meltzer reveló que McMahonlandia pretendía recuperarlo como “premium live event”.

«Se habla de traer de vuelta el torneo King of the Ring con un espectáculo que sería tanto King of the Ring como Queen of the Ring. King of the Ring fue descartado como un PPV por Vince McMahon debido a que obtuvo números débiles en 2002. Hoy en día, sin necesidad de que los PPV se celebren como compras separadas, cosas como no hacer programas que no atrajeron o tener que hacer los espectáculos en horario de máxima audiencia ya que la mayor parte del dinero proviene de los EE. UU., pero ahora el dinero está garantizado por Peacock».

► Dos grandes shows de WWE en mayo

Y ahora tenemos importante actualización sobre King of the Ring, pero también sobre Backlash.

Brandon Thurston de Wrestlenomics publica que WWE tiene previsto realizar el evento King and Queen of the Ring el sábado 27 de mayo. Mientras, sin el término “WrestleMania” como “prefijo”, Backlash está programado para casi tres semanas antes, el sábado 6 de mayo. Thurston no detalla dónde tendrán lugar estos dos shows.

El torneo King of the Ring se celebró por última vez en octubre 2021, siendo entonces ganador Xavier Woods, tras derrotar a Finn Bálor en la final que albergó Crown Jewel. Ese mismo año se inauguró el equivalente femenil, Queen of the Ring, con Zelina Vega de monarca inaugural tras vencer a Doudrop (hoy Piper Niven) en la final, también dentro del cartel de Crown Jewel.

Backlash tuvo su más reciente edición en 2022, como WrestleMania Backlash, el pasado 8 de mayo. Allí, Roman Reigns y The Usos derrotaron a Drew McIntyre y RK-Bro en el estelar.